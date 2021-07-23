Власти Испании сообщили о замедлении темпов распространения COVID-19

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23 июля 2021, 11:39 Источник: ТАСС

Мадрид, pixabay.com

Министр здравоохранения Испания Каролина Дариас в рамках разговора с журналистами в пятницу, 23 июля, заявила, что темпы распространения коронавируса нового типа в стране начали замедляться.

Каролина Дариас уточнила, что по-прежнему необходимо продолжать вакцинировать население Испании до достижения 100% привитых. По словам министра здравоохранения, испанцы не будут в безопасности, пока все население не пройдет вакцинацию.

Дариас заметила, что все говорит о необходимости в будущем вводить гражданам третью дозу вакцин против коронавирусной инфекции.

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