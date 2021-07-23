В России выявили 23 811 новых случаев заражения COVID-19

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23 июля 2021, 11:28

анализ крови, pixabay.com

За минувшие сутки количество случаев заражения коронавирусом в России увеличилось на 23 811. Об этом сообщили в пятницу, 23 июля, в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией были зарегистрированы за прошедшие 24 часа в 85 регионах Российской Федерации. В оперштабе уточнили, что у 2 495 (10,5%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России выявили 6 078 522 случаев заражения.

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