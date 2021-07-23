Власти Австралии заявили о «чрезвычайной ситуации национального масштаба» с COVID-19 в районе Сиднея

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23 июля 2021, 10:49 Источник: РИА "Новости"

Сидней, pixabay.com

Премьер австралийского штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян заявила, что показатели по COVID-19 в Сиднее и его окрестностях могут считаться "чрезвычайной ситуацией" национального масштаба.

Береджиклян подчеркнула, что показатели заболеваемости коронавирусом нового типа в штате движутся "не в том направлении", на которое ранее рассчитывали специалисты. Только за прошедшие сутки в Новом Южном Уэльсе зарегистрировали 141 случай заражения COVID-19, один человек умер.

Подчеркивается, что главный санитарный врач штата Керри Чант и ее команда посоветовали расценивать сложившуюся ситуацию как национальную чрезвычайную ситуацию.

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