Власти Австралии заявили о «чрезвычайной ситуации национального масштаба» с COVID-19 в районе Сиднея

Премьер австралийского штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян заявила, что показатели по COVID-19 в Сиднее и его окрестностях могут считаться "чрезвычайной ситуацией" национального масштаба.
Береджиклян подчеркнула, что показатели заболеваемости коронавирусом нового типа в штате движутся "не в том направлении", на которое ранее рассчитывали специалисты. Только за прошедшие сутки в Новом Южном Уэльсе зарегистрировали 141 случай заражения COVID-19, один человек умер.
Подчеркивается, что главный санитарный врач штата Керри Чант и ее команда посоветовали расценивать сложившуюся ситуацию как национальную чрезвычайную ситуацию.
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