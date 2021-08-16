В Ниноцминдском районе края Самцхе-Джавахети, расположенном на юге Грузии, произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла. Об этом заявили в Национальном центре сейсмического мониторинга республики.
Согласно последней информации специалистов, эпицентр подземных толчков находился в 24 километрах от города Ниноцминда и в 7 километрах от села Самеба. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров. Уточняется, что оно произошло в 05:44 по местному времени (04:44 по Москве).
Через несколько минут в той же точке было зафиксировано повторное землетрясение магнитудой 3,2 балла. Данных о жертвах и разрушениях в результате подземных толчков не поступало.
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