Немецкий политик Мойтен предупредил о последствиях для Германии от возможного отказа от «Северного потока - 2»

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16 августа 2021, 07:56 Источник: Известия

Северный поток-2, фото: Nord Steram 2/ globallookpress.com

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Йорг Мойтен объяснил, чем обернется для ФРГ возможный отказ избранного в сентябре 2021 года немецкого правительства от строительства российского трубопровода «Северный поток-2».

«Непродуманный отказ канцлера Меркель от мирного использования ядерной энергетики привел к тому, что в Германии возникла критическая ситуация в энергетической отрасли. Таким образом, на мой взгляд, сложилась ситуация, в которой «Северный поток-2» стал незаменим для такой промышленно-развитой страны, как Германия»,- высказал он.

Мойтен отметил, что в случае победы на парламентских выборах в Германии «Зеленых» новое правительство может оказаться «настолько идеологически слепым», что «перережет эту жизненно важную для ФРГ артерию». Политик напомнил, что представители этой партии выступают против «Северного потока-2».

«Последствием этого шага будет не только конец Германии как развитой промышленной державы, но и, конечно же, конец текущего взлета этой якобы "Зеленой" партии»,- резюмировал сопредседатель партии «АдГ».

Ранее обозреватель National Interest Торри Тауссиг объяснил, что может произойти с проектом «Северный поток - 2» после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии.

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