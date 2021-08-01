Обозреватель NI предположил, что будет с «Северным потоком - 2» после ухода Меркель с поста канцлера ФРГ

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1 августа 2021, 18:12 Источник: РИА Новости

Ангела Меркель, фото: via www.imago-images.de, globallookpress.com

Обозреватель National Interest Торри Тауссиг предположил, что будет с проектом «Северный поток - 2» после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии. Торри Тауссиг отметил, что Ангела Меркель с момента введения антироссийских санкций, из-за кризиса на Украине в 2014 году, является их сторонницей.

В то же время с ее уходом ФРГ и Европа теряют политика, который понимает Россию и российского президента Владимира Путина и верит, что проблемные вопросы с РФ нужно решать через диалог.

Журналист напомнил, что власти США и Украины сильно критиковали Меркель за ее непреклонную позицию в отношении проекта по строительству газопровода в обход Украины, который якобы лишает Киев миллиардной прибыли.

Выборы в Германии пройдут в сентябре. Основные политические партии ФРГ в своих программах представляют разные подходы в отношении России. По мнению Тауссига, если к власти в Берлине придет Анналена Бербок, представитель фракции «Союз 90/Зеленые», она, возможно, заблокирует «Северный поток — 2» и выступит против России и Китая.

По мнению Тауссига, в случае победы Армина Лашета, председателя Христианско-демократического союза, отношения между РФ и ФРГ будут обусловлены экономическими интересами, а геополитика отойдет на задний план.

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