В посольстве РФ в Кабуле сообщили, что обстановка в городе «немного напряжённая»

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15 августа 2021, 15:59 Источник: РИА Новости

Кабул, фото: Sayed Mominzadah/XinHua/ globallookpress.com

В российском посольстве в Афганистане рассказали об обстановке на территории страны. 15 августа запрещенная в России террористическая организация «Талибан» вошла в Кабул.

«Обстановка в Кабуле немного напряжённая, но никакой войны в городе нет», - пояснил пресс-секретарь Никита Ищенко.

В настоящий момент стороны ведут политические контакты, добавили в ведомстве. Отмечается, что угроз посольству нет, эвакуация сотрудников не требуется.

По данным СМИ, США начали эвакуацию своего посольства в Кабуле. Также ряд высокопоставленных афганских чиновников ожидают вылета из столичного аэропорта.

Ранее исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал сообщил, что Кабул атаковать не будут и переход власти в воскресенье пройдет мирно.

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