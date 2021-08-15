Журналист Владимир Мамонтов назвал возможным преемником Лукашенко на посту президента Белоруссии декана БГУ Вадима Гигина

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15 августа 2021, 15:43

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Alex Halada / globallookpress.com

Преемником Александра Лукашенко на должности президента Белоруссии может стать Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета (БГУ). На это в своем Telegram-канале указал журналист Владимир Мамонтов.

Он отметил, что в ходе своей недавней большой пресс-конференции Лукашенко упомянул Гигина восемь раз. Чаще глава государства произносил только фамилию российского лидера Владимира Путина.

«На пятом упоминании наиболее прозорливые комментаторы догадались: вот он, преемник», – написал Мамонтов.

Ранее сообщалось, что эксперт Владимир Трухан высказал точку зрения, согласно которой Александр Лукашенко боится размещения войск РФ в Белоруссии.

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