Журналист Владимир Мамонтов назвал возможным преемником Лукашенко на посту президента Белоруссии декана БГУ Вадима Гигина
15 августа 2021, 15:43
Преемником Александра Лукашенко на должности президента Белоруссии может стать Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета (БГУ). На это в своем Telegram-канале указал журналист Владимир Мамонтов.
Он отметил, что в ходе своей недавней большой пресс-конференции Лукашенко упомянул Гигина восемь раз. Чаще глава государства произносил только фамилию российского лидера Владимира Путина.
«На пятом упоминании наиболее прозорливые комментаторы догадались: вот он, преемник», – написал Мамонтов.
Ранее сообщалось, что эксперт Владимир Трухан высказал точку зрения, согласно которой Александр Лукашенко боится размещения войск РФ в Белоруссии.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.