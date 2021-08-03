Полковник Владимир Трухан: Лукашенко боится размещения войск России в Белоруссии

Аргументы Недели → В мире 13+

3 августа 2021, 13:51

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Белорусский президент Александр Лукашенко боится размещения войск Российской Федерации на территории своей страны. Соответствующую точку зрения озвучил российский эксперт, полковник Владимир Трухан.

Трухан указал в эфире YouTube-канала PolitWera на то, что Лукашенко «не нужны» военные РФ в Белоруссии, «он их боится». По словам эксперта, размещенные Москвой гарнизоны стали бы «центром сосредоточения пророссийских сил» в соседней стране. Как отметил Владимир Трухан, Лукашенко такой вариант развития событий не устраивает, поскольку глава государства «всячески выталкивает из республики саму мысль о том, что с Россией хорошо».

Ранее сегодня сообщалось, что лидер ДНР Денис Пушилин заявил о готовности подразделений самопровозглашенной республики перейти в контрнаступление на Украину «при необходимости».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости