Пушилин заявил о готовности войск ДНР перейти в контрнаступление на Украину «при необходимости»

Руководитель ДНР Денис Пушилин заявил о готовности войск возглавляемой им республики перейти в контрнаступление на Украину «при необходимости». По данному вопросу политик высказался некоторое время назад в беседе с журналистами.
Пушилин отметил, что «Киев все еще не оставил намерений силового разрешения конфликта» в Донбассе. По словам лидера ДНР, «при необходимости» подразделения самопровозглашенной республики готовы не только отразить атаки украинской стороны, но и перейти в контрнаступление. Где оно может остановиться, прогнозировать трудно, добавил Денис Пушилин.
Ранее во вторник сообщалось, что глава ДНР предрек прекращение существования Украины.
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