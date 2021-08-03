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Пушилин заявил о готовности войск ДНР перейти в контрнаступление на Украину «при необходимости»

, 12:12 Источник: РИА Новости

Пушилин заявил о готовности войск ДНР перейти в контрнаступление на Украину «при необходимости»
Глава ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Руководитель ДНР Денис Пушилин заявил о готовности войск возглавляемой им республики перейти в контрнаступление на Украину «при необходимости». По данному вопросу политик высказался некоторое время назад в беседе с журналистами.

Пушилин отметил, что «Киев все еще не оставил намерений силового разрешения конфликта» в Донбассе. По словам лидера ДНР, «при необходимости» подразделения самопровозглашенной республики готовы не только отразить атаки украинской стороны, но и перейти в контрнаступление. Где оно может остановиться, прогнозировать трудно, добавил Денис Пушилин.

Ранее во вторник сообщалось, что глава ДНР предрек прекращение существования Украины.

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