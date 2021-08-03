Глава ДНР Денис Пушилин спрогнозировал прекращение существования Украины

Аргументы Недели → В мире 13+

3 августа 2021, 10:40 Источник: РИА Новости

Глава ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин спрогнозировал прекращение существования Украины. Политический деятель процитирован в публикации, размещенной на страницах интернет-СМИ.

Пушилин отметил, что «по факту» Украина лишилась присоединившегося к России Крымского полуострова и части Донбасса. По мнению руководителя ДНР, «это только начало». Денис Пушилин предсказал, что из-за курса киевских властей, усиливающего противоречия в украинском обществе, бывшая советская республика в будущем прекратит свое существование.

Ранее во вторник портал Avia.pro написал, что РФ может атаковать Украину гиперзвуковыми ракетами «Циркон» в случае угрозы для Крыма.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости