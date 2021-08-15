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Cенатор Константин Косачев не исключает договорённости талибов с ИГИЛ

, 15:25 Источник: Константин Косачев

Cенатор Константин Косачев не исключает договорённости талибов с ИГИЛ
Константин Косачёв, фото из соцсети facebook.com

Вице-спикер спикер Совета Федерации Константин Косачев предположил, что представители запрещённых в России движения «Талибан» и ИГИЛ могли договориться. Талибы утром в воскресенье, 15 августа, начали входить в Кабул, столицу Афганистана, со всех направлений. Они выступили с официальным заявлением и объявили, что намерены взять город мирным путем.

Президент Афганистана Ашраф Гани сложил с себя полномочия главы государства, возглавит переходное правительство бывший руководитель МВД страны Али Ахмад Джалали. Но вряд ли это устроит талибов. Всех волнует вопрос: что дальше?

Политик Контантин Косачев написал в facebook, «уже заметен рост интереса ИГИЛ к Афганистану и Центральной Азии в связи с поражением боевиков в Сирии и Ираке». «Независимо от того, договорятся в итоге ИГИЛ с Талибаном (а и такой сценарий исключать нельзя), угроза России и ее союзникам будет объективно возрастать», - считает сенатор.

По мнению Косачева, вопрос не в том, можно ли верить талибам, а проблема в том, что «в Афганистане уже действует множество различных группировок, причем в том числе из выходцев с постсоветского пространства, которые сейчас базируются на севере страны, в непосредственной близости к границам стран Центральной Азии». 

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