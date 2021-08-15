Nova Republika: НАТО хочет использовать армию Украины как «пушечное мясо» в случае войны с Россией

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15 августа 2021, 15:13 Источник: «ПолитРоссия»

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Североатлантический альянс хочет использовать Вооруженные силы Украины как «пушечное мясо» в случае военного конфликта с Российской Федерацией. Об этом говорится в материале, размещенном некоторое время назад на страницах чешских СМИ.

Как пишет Nova Republika, Киев пытается спровоцировать вооруженное столкновение с Москвой, надеясь на помощь и защиту со стороны НАТО. Однако у западного блока другие планы.

В публикации чешского издания, пересказанной авторами портала «ПолитРоссия», отмечается, что «альянс видит в Украине ударную силу для передовой». НАТО хочет использовать ВСУ в качестве «пушечного мяса», если разгорится война с РФ, указали журналисты Nova Republika.

Ранее сегодня сообщалось, что политолог Денис Денисов назвал «очень серьезной угрозой» для России украинскую «Крымскую платформу».

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