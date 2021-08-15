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Nova Republika: НАТО хочет использовать армию Украины как «пушечное мясо» в случае войны с Россией

, 15:13 Источник: «ПолитРоссия»

Nova Republika: НАТО хочет использовать армию Украины как «пушечное мясо» в случае войны с Россией
Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Североатлантический альянс хочет использовать Вооруженные силы Украины как «пушечное мясо» в случае военного конфликта с Российской Федерацией. Об этом говорится в материале, размещенном некоторое время назад на страницах чешских СМИ.

Как пишет Nova Republika, Киев пытается спровоцировать вооруженное столкновение с Москвой, надеясь на помощь и защиту со стороны НАТО. Однако у западного блока другие планы.

В публикации чешского издания, пересказанной авторами портала «ПолитРоссия», отмечается, что «альянс видит в Украине ударную силу для передовой». НАТО хочет использовать ВСУ в качестве «пушечного мяса», если разгорится война с РФ, указали журналисты Nova Republika.

Ранее сегодня сообщалось, что политолог Денис Денисов назвал «очень серьезной угрозой» для России украинскую «Крымскую платформу».

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Политолог Денисов назвал «очень серьезной угрозой» для России украинскую «Крымскую платформу»

Политолог Денисов назвал «очень серьезной угрозой» для России украинскую «Крымскую платформу»

Украинская «Крымская платформа» является «очень серьезной угрозой» для Российской Федерации. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями интернет-прессы высказал политолог Денис Денисов.

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