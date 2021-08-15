Политолог Денисов назвал «очень серьезной угрозой» для России украинскую «Крымскую платформу»

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15 августа 2021, 14:50 Источник: «Украина.ру»

Крымское побережье, Serguei Fomine / globallookpress.com

Украинская «Крымская платформа» является «очень серьезной угрозой» для Российской Федерации. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями интернет-прессы высказал политолог Денис Денисов.

В текущем месяце в Киеве состоится первый саммит «Крымской платформы». Данное название получила дипломатическая инициатива властей Украины, которая должна способствовать «возвращению» полуострова в ее состав.

Денис Денисов отметил, что «не просто так» в проекте участвуют Соединенные Штаты и Великобритания. Эксперт назвал «Крымскую платформу» «очень серьезной угрозой» для РФ. К такому выводу Денисов пришел на основании «тех данных, которые у нас есть относительно планов этой платформы, относительно источников финансирования, относительно сумм финансирования, которые выделяются на реализацию этих планов».

По словам политолога, оппоненты Москвы будут пропагандировать на международном уровне то, что «Россия — захватчик, что против России необходимо и дальше применять санкционное давление». «И это только один, наверное, из самых малозначительных аспектов того, с чем мы столкнемся в самое ближайшее время», - спрогнозировал Денисов.

Как сообщалось ранее в воскресенье, аналитик Игорь Коротченко озвучил мнение, согласно которому не менее 70% военных украинской армии хотели бы перейти на сторону РФ.

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