Аналитик Коротченко: не менее 70% военных армии Украины хотели бы перейти на сторону России

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15 августа 2021, 14:04

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Не менее 70% военнослужащих Вооруженных сил Украины хотели бы перейти на сторону Российской Федерации. Соответствующую точку зрения, выступая в телевизионном эфире, озвучил Игорь Коротченко, отечественный аналитик.

Эксперт напомнил, что во время присоединения Крыма в 2014 году российскую присягу приняли 90% украинских военных, находившихся на полуострове. Коротченко, поучаствовавший в программе «60 минут» на канале «Россия 1», полагает, что в настоящий момент перейти на сторону РФ хотели бы не менее 70% личного состава ВСУ.

Как сообщалось ранее сегодня, ветеран ополчения непризнанной ДНР с позывным «Лютый» посетовал на то, что у Народной милиции республик Донбасса «связаны руки».

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