Аргументы Недели В мире 13+

Ветеран ополчения ДНР «Левит»: у противостоящих ВСУ военных республик Донбасса «связаны руки»

, 13:41

Ветеран ополчения ДНР «Левит»: у противостоящих ВСУ военных республик Донбасса «связаны руки»
Ополченцы ДНР в 2014 году, Alexander Ermochenko / globallookpress.com

У военных самопровозглашенных республик Донбасса, противостоящих Вооруженным силам Украины, «связаны руки». На это обстоятельство указал ветеран ополчения ДНР с позывным «Левит».

Мужчина, ставший собеседником YouTube-канала «Аналитическая служба Донбасса», посетовал на то, что Народная милиция ДНР и ЛНР по воле командования лишена возможности полноценно отвечать киевским подразделениям, обстреливающим территорию республик.

«Мы до сих пор молчим, все это знают. У нас уже хорошая армия, крепкая, обученная. Опыт есть. Только связаны руки»,- отметил «Левит».

Как сообщалось ранее в воскресенье, бывший израильский разведчик Яков Кедми спрогнозировал, что Украину может ждать судьба Афганистана, территорию которого покинули американские войска.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

В мире

Политолог Денисов назвал «очень серьезной угрозой» для России украинскую «Крымскую платформу»

Политолог Денисов назвал «очень серьезной угрозой» для России украинскую «Крымскую платформу»

Украинская «Крымская платформа» является «очень серьезной угрозой» для Российской Федерации. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями интернет-прессы высказал политолог Денис Денисов.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью