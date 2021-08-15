Ветеран ополчения ДНР «Левит»: у противостоящих ВСУ военных республик Донбасса «связаны руки»
15 августа 2021, 13:41
У военных самопровозглашенных республик Донбасса, противостоящих Вооруженным силам Украины, «связаны руки». На это обстоятельство указал ветеран ополчения ДНР с позывным «Левит».
Мужчина, ставший собеседником YouTube-канала «Аналитическая служба Донбасса», посетовал на то, что Народная милиция ДНР и ЛНР по воле командования лишена возможности полноценно отвечать киевским подразделениям, обстреливающим территорию республик.
«Мы до сих пор молчим, все это знают. У нас уже хорошая армия, крепкая, обученная. Опыт есть. Только связаны руки»,- отметил «Левит».
Как сообщалось ранее в воскресенье, бывший израильский разведчик Яков Кедми спрогнозировал, что Украину может ждать судьба Афганистана, территорию которого покинули американские войска.
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