Депутат Рады Волошин заявил, что «возвращение» Крыма не изменит негативного отношения украинцев к России

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15 августа 2021, 09:46 Источник: РИА Новости

Крым, фото: pixabay.com

Депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — за жизнь» Олег Волошин заявил, что часть украинского народа не изменит своего негативного отношения к России, даже если Крым и Краснодарский край перейдут под контроль Киева.

«На Украине есть часть общества, которая ненавидит Россию всеми фибрами души. Даже если завтра нам "вернут" Крым, еще и Кубань подарят, они все равно будут ее ненавидеть», - высказал политик.

По его словам, некоторые украинцы опасаются возможного примирения Москвы и Киева. Волошин добавил, что «агрессивное» отношение к России особенно характерно для жителей западных регионов Украины.

Волошин отметил, что антироссийские настроения преобладают и среди политиков. К таким людям депутат отнес главу МИД Дмитрия Кулебу и посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко. Русофобы искренне считают, что все проблемы страны решатся, как только Киев вступит в НАТО и Евросоюз, заключил он.

Ранее в СМИ появился материал о том, что, присоединив Крымский полуостров, Россия «украла военно-морской флот Украины».

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