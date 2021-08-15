Финский политолог Йохан Бекман спрогнозировал распад НАТО к 2025 году

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15 августа 2021, 09:43 Источник: «Украина.ру»

Флаг НАТО, Oberhaeuser, via www.imago-image / globallookpress.com

Североатлантический альянс распадется к 2025 году. С соответствующим прогнозом в разговоре с представителями российских средств массовой информации выступил Йохан Бекман, финский политолог.

«НАТО к 2025 году существовать не будет», — предсказал эксперт.

По его словам, причиной развала западного военного блока станет то, что он окончательно потеряет свой авторитет. В настоящий момент НАТО, а также Евросоюз «сами не понимают, для каких целей они существуют», отметил Бекман.

Как сообщалось ранее в воскресенье, американское издание The National Interest написало, что Москва может столкнуться с проблемами из-за новых гиперзвуковых ракет США «Темный орел».

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