Более 50 человек пострадали в ДТП с автобусом в штате Нью-Йорк

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15 августа 2021, 09:16 Источник: Associated Press

салон автобуса, pixabay.com

В штате Нью-Йорк на трассе перевернулся туристический автобус. Согласно последней информации журналистов, в результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили более 50 человек.

Уточняется, что туристический автобус с 57 пассажирами следовал по направлению к Ниагарскому водопаду из района Фишкилл. Есть данные о том, что в момент аварии в салоне транспортного средства находились дети, которые также пострадали.

К настоящему моменту не установлено, какой компании принадлежит автобус, а также, что стало причиной ДТП.

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