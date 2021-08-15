Более 50 человек пострадали в ДТП с автобусом в штате Нью-Йорк

В штате Нью-Йорк на трассе перевернулся туристический автобус. Согласно последней информации журналистов, в результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили более 50 человек.
Уточняется, что туристический автобус с 57 пассажирами следовал по направлению к Ниагарскому водопаду из района Фишкилл. Есть данные о том, что в момент аварии в салоне транспортного средства находились дети, которые также пострадали.
К настоящему моменту не установлено, какой компании принадлежит автобус, а также, что стало причиной ДТП.
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