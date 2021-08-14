Во Владимирской области после столкновения автобуса с грузовиком с 22 пострадавшими возбудили уголовное дело

Аргументы Недели → Происшествия 13+

14 августа 2021, 15:57 Источник: РИА Новости

pixabay.com

После дорожной аварии во Владимирской области с участием грузовой машины с полуприцепом и автобуса полиция возбудила уголовное дело. По данным регионального управления МВД, травмы получили 22 человека.

Отметим, что дорожно-транспортное происшествие случилось прошедшей ночью в Александровском районе. Согласно предварительным данным, на 97-м км федеральной автодороги М-8 “Холмогоры” столкнулись автобус Neoplan и автомобиль MAN с полуприцепом “ТОНАР”.

В этой дорожной аварии пострадали 22 человека, из которых 16 увезли в лечебное учреждение. Из этого количества людей было принято решение госпитализировать шестерых. Один человек получил серьезные травмы. Речь идет о пассажире автобуса.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости