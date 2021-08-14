Во Владимирской области после столкновения автобуса с грузовиком с 22 пострадавшими возбудили уголовное дело

После дорожной аварии во Владимирской области с участием грузовой машины с полуприцепом и автобуса полиция возбудила уголовное дело. По данным регионального управления МВД, травмы получили 22 человека.
Отметим, что дорожно-транспортное происшествие случилось прошедшей ночью в Александровском районе. Согласно предварительным данным, на 97-м км федеральной автодороги М-8 “Холмогоры” столкнулись автобус Neoplan и автомобиль MAN с полуприцепом “ТОНАР”.
В этой дорожной аварии пострадали 22 человека, из которых 16 увезли в лечебное учреждение. Из этого количества людей было принято решение госпитализировать шестерых. Один человек получил серьезные травмы. Речь идет о пассажире автобуса.
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