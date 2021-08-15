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Украинский снайпер об устаревшем оружии ВСУ в Донбассе: «Страшно этим воевать»

, 09:22 Источник: «Народные Новости»

Украинский снайпер об устаревшем оружии ВСУ в Донбассе: «Страшно этим воевать»
Украинский военный, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Киевские армейские подразделения, задействованные в военной операции в Донбассе, используют устаревшее вооружение. Об этом рассказал украинский снайпер, ставший собеседником российских журналистов.

По словам мужчины по имени Владислав, оружия «много, но оно все старое, изношенное и жалко выглядит». «Страшно этим воевать», — констатировал снайпер.

Он поведал, что на территории Краматорска, который в настоящий момент является «настоящим штабом» Вооруженных сил Украины, в частности, стоят три самолета Су, «очень старые, но рабочие». Также есть «много стареньких вертушек Ми-8, но они ужасные, дымят, никто их ремонтировать не хочет», отметил Владислав.

Ранее сегодня сообщалось, что бывший израильский разведчик Яков Кедми назвал Украину «убогой карикатурой на государство».

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