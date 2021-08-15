Украинский снайпер об устаревшем оружии ВСУ в Донбассе: «Страшно этим воевать»

Киевские армейские подразделения, задействованные в военной операции в Донбассе, используют устаревшее вооружение. Об этом рассказал украинский снайпер, ставший собеседником российских журналистов.
По словам мужчины по имени Владислав, оружия «много, но оно все старое, изношенное и жалко выглядит». «Страшно этим воевать», — констатировал снайпер.
Он поведал, что на территории Краматорска, который в настоящий момент является «настоящим штабом» Вооруженных сил Украины, в частности, стоят три самолета Су, «очень старые, но рабочие». Также есть «много стареньких вертушек Ми-8, но они ужасные, дымят, никто их ремонтировать не хочет», отметил Владислав.
Ранее сегодня сообщалось, что бывший израильский разведчик Яков Кедми назвал Украину «убогой карикатурой на государство».
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.