В Кот-д'Ивуаре выявили первый за четверть века случай заражения вирусом Эбола

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15 августа 2021, 09:09 Источник: ВОЗ

эпидемия Эболы, pixabay.com

На территории Кот-д'Ивуара был зарегистрирован первый за прошедшую четверть века случай заражения вирусом Эбола. Соответствующую информацию предоставила Всемирная организация здравоохранения.

Согласно последним данным ВОЗ, в Минздраве Кот-д'Ивуара в воскресенье подтвердили первый с 1994 года случай заболевания, который вызывает вирус Эбола.

Поступили данные о том, что анализы были взяты у пациента, которого доставили с высокой температурой в Абиджан после возвращения из Гвинеи.

Напомним, что эпидемия Эболы на территории Западной Африки в 2014—2016 годах унесла жизни свыше 11 тысяч человек.

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