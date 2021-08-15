Байден заявил, что США развернут 5 тысяч военных на территории Афганистана

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты развернут на территории Афганистана в общей сложности 5 тысяч военных в целях обеспечения безопасной эвакуации дипломатов из страны.
Джо Байден уточнил, что решение о развертывании американских военнослужащих в Афганистане было принято, исходя из рекомендаций дипломатических, военных и разведывательных команд.
Кроме того, по словам главы США, американская сторона через военного командующего заявила представителям запрещенного в России движения "Талибан", что любые действия с их стороны в Афганистане, которые будут угрожать персоналу Соединенных Штатов или миссии страны, получат быструю и сильную реакцию.
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