IRIB: под контролем талибов находится 90 процентов территории Афганистана

Движение "Талибан", которое запрещено в России, взяло под контроль 90 процентов территории Афганистана. Соответствующую информацию в воскресенье, 15 августа, предоставил иранский телеканал IRIB.
Согласно последним данным, к настоящему моменту талибы вошли в Мазари-Шариф – крупнейший город страны – и захватили тюрьму. Сейчас лишь Кабул и соседние провинции контролируются действующим правительством Афганистана.
Отметим, что обострение ситуации на территории Афганистана происходит на фоне вывода американских войск, который российский сенатор Алексей Пушков ранее назвал крахом миссии США.
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