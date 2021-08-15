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В результате взрыва танкера в Ливане погибли не менее 20 человек

, 07:10 Источник: Twitter

В результате взрыва танкера в Ливане погибли не менее 20 человек
танкер, pixabay.com

На северо-западе Ливана в ночь на воскресенье произошел взрыв танкера. Согласно последней информации ливанского Красного Креста, в результате случившегося погибли по меньшей мере 20 человек.

В Красном Кресте уточнили, что команды организации транспортировали в районные больницы тела двадцати погибших, а также госпитализировали более семи раненых в результате взрыва танкера в Аккаре. 

Журналисты издания Al Arabiya, ссылаясь на осведомленные источники, в свою очередь предоставили информацию о том, что в ходе происшествия травмы различной степени тяжести получили до 100 человек.

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