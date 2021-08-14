Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже увеличилось до 24

Аргументы Недели → Происшествия 13+

14 августа 2021, 10:30

фото: сайт МВД РФ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 24. В больницах остаются 16 человек.

Вечером в четверг, 12 августа, автобус, в котором находились 35 пассажиров, взорвался у торгового центра «Галерея Чижова». Возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Тяжелораненые получат по 500 тысяч, семьям погибших выплатят по одному млн рублей. В результате происшествия скончались две женщины, 22 человека пострадали.

«Вчера еще двое человек обратились за медицинской помощью: один в состоянии средней тяжести, второй после оказания помощи от госпитализации отказался»,- уточнил глава региона.

По данным областного департамента здравоохранения, состояние трех госпитализированных пациентов оценивается как тяжелое, 13 - как средней степени тяжести.

По словам очевидцев, ударная волна была такой силы, что осколки перелетели через всю шестиполосную дорогу. Они добавили, что в воздухе чувствовался запах газа. При этом компания-перевозчик утвержадет, что автобус был дизельным.

В Национальном антитеррористическом комитете отрабатывают различные версии случившегося.

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