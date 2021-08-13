Одна из 18 пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже скончалась

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13 августа 2021, 07:11 Источник: РИА "Новости"

скорая помощь, Aleksander Polyakov/Global Look Press

Количество пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже, который произошел накануне вечером увеличилось до 18. Согласно последней информации, в результате случившегося скончался один человек.

Губернатор региона Александр Гусев заявил, что погибшей в результате взрыва в автобусе вечером в четверг, 12 августа, стала женщина. Общее количество травмированных граждан к настоящему моменту достигло восемнадцати.

Отметим, что накануне осведомленный представитель экстренных служб заявил в беседе с журналистами, что в ходе взрыва пострадали по меньшей мере двенадцать человек.

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