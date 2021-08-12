Количество пострадавших при ЧП в автобусе в Воронеже увеличилось до двенадцати

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12 августа 2021, 23:01 Источник: РИА "Новости"

салон автобуса, pixabay.com

В результате взрыва в автобусе в Воронеже, который произошел ранее в четверг, 12 августа, пострадали по меньшей мере 12 человек. Об этом сообщил сегодня вечером представитель экстренных служб.

Согласно последней информации, двое травмированных граждан в настоящий момент находятся в состоянии средней степени тяжести, один пострадавший – в крайне тяжелом состоянии. Данные о здоровье еще троих граждан сейчас уточняются.

Информации о том, что именно стало причиной хлопка газа в салоне транспортного средства, к настоящему моменту не поступало.

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