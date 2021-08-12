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Пять человек пострадали при хлопке газа в маршрутном такси в Воронеже

, 22:00 Источник: ТАСС

Пять человек пострадали при хлопке газа в маршрутном такси в Воронеже
скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В четверг, 12 августа, в Воронеже в маршрутном такси произошел хлопок газа. Согласно последней информации источника в правоохранительных органах, в результате случившегося есть пострадавшие.

Источник в правоохранительных органах уточнил сегодня, что в результате хлопка газа в маршрутном такси пострадали пять человек. Информации о том, в каком состоянии находятся травмированные граждане, к настоящему моменту в СМИ не поступало.

Данные о подробностях происшествия не приводятся.

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