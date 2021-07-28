Два человека пострадали после хлопка газовоздушной смеси в многоэтажке Барнаула

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28 июля 2021, 07:50 Источник: официальный сайт Барнаула

сотрудник МЧС России, Zamir Usmanov/Global Look Press

В доме, который расположен на улице Молодежной в Барнауле, произошел хлопок газовоздушной смеси. Согласно последней информации источников, в результате случившегося, пострадали два человека.

Хлопок бытового газа произошел в подъезде дома №3, в квартире №78. В результате данного инцидента пострадали пожилая женщина и девочка, они были доставлены в медицинское учреждение.

На место происшествия выехали сотрудники МЧС, бригады скорой помощи, городское Управление по делам ГОЧС. Кроме того, там в настоящий момент работают глава администрации Барнаула Вячеслав Франк, заместитель руководителя города по городскому хозяйству Сергей Пашковский, а также глава Железнодорожного района Михаил Звягинцев.

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