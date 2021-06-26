В Ачинске девочка получила травмы при взрыве электробойлера

Аргументы Недели → Происшествия 13+

26 июня 2021, 15:29 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В одном из двухэтажных жилых домов Ачинска Красноярского края произошел хлопок электрического бойлера. В итоге пострадала девочка в возрасте 12 лет.

По информации пресс-службы главка МВД по региону, инцидент случился сегодня приблизительно в пять часов вечера по местному времени. Травмирована была девочка. В момент хлопка она находилась в квартире, в которой был установлен электробойлер.

Кроме того, пришлось эвакуировать граждан из шести квартир. В ведомстве подчеркнули, что в доме были повреждены стены, оказались выбитыми стекла. В общем пострадали пять квартир. Людям, проживающим в них, предложили временное расселение, однако они отправились к своим знакомым и родственникам.

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