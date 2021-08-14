Китайский портал Eastday Military назвал новый российский истребитель Checkmate «убогим» самолетом

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14 августа 2021, 17:23 Источник: Avia.pro

Презентация истребителя Checkmate, Evgeny Sinitsyn / globallookpress.com

В китайском сегменте интернета разместили материал, в котором новый российский истребитель Checkmate назван «убогим» самолетом. Данная боевая машина была представлена в июле в рамках салона МАКС-2021.

Портал Eastday Military пишет, что «общая убогость» Checkmate «выявлена ​еще на модельном этапе». Согласно точке зрения авторов сайта, для того, чтобы одолеть российский самолет, достаточно модернизированной версии китайско-пакистанского истребителя Chengdu FC-1 Xiaolong.

Также в публикации Eastday Military, процитированной отечественным сетевым изданием Avia.pro, говорится, что Checkmate «может даже не дойти до уровня полномасштабного прототипа из металла».

Как сообщалось ранее в субботу, ресурс Sina указал на то, что российский Су-57 пресек доминирование американцев в создании высокотехнологичных истребителей пятого поколения.

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