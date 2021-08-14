Sina: российский Су-57 пресек доминирование США в создании высокотехнологичных истребителей пятого поколения

Российский Су-57 пресек доминирование Соединенных Штатов в создании высокотехнологичных истребителей пятого поколения. На это указывается в публикации, размещенной в китайском интернет-сегменте.
Портал Sina пишет, что Су-57 обладает преимуществами по таким параметрам, как техническая оснащенность и экономичность. В процитированном «ПолитЭкспертом» материале сайта отмечается, что создание и введение в строй Су-57 стало серьезным ударом для американской стороны.
Российский самолет пресек доминирование США в создании высокотехнологичных истребителей пятого поколения, полагают в Sina.
Как сообщалось ранее сегодня, издание Military Watch написало, что ракеты нового комплекса С-500 могут стать проблемой для Штатов.
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