Sina: российский Су-57 пресек доминирование США в создании высокотехнологичных истребителей пятого поколения

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14 августа 2021, 13:56 Источник: «ПолитЭксперт»

Истребитель Су-57, MOD Russia / globallookpress.com

Российский Су-57 пресек доминирование Соединенных Штатов в создании высокотехнологичных истребителей пятого поколения. На это указывается в публикации, размещенной в китайском интернет-сегменте.

Портал Sina пишет, что Су-57 обладает преимуществами по таким параметрам, как техническая оснащенность и экономичность. В процитированном «ПолитЭкспертом» материале сайта отмечается, что создание и введение в строй Су-57 стало серьезным ударом для американской стороны.

Российский самолет пресек доминирование США в создании высокотехнологичных истребителей пятого поколения, полагают в Sina.

Как сообщалось ранее сегодня, издание Military Watch написало, что ракеты нового комплекса С-500 могут стать проблемой для Штатов.

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