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Military Watch: ракеты нового российского комплекса С-500 могут стать проблемой для США

, 13:32 Источник: «ПолитРоссия»

Military Watch: ракеты нового российского комплекса С-500 могут стать проблемой для США
Учения сил ПВО России, MOD Russia / globallookpress.com

Ракеты новой российской системы С-500 могут стать проблемой для Соединенных Штатов. На это указывается в материале, размещенном на страницах американских СМИ.

Military Watch пишет, что в России стартовало серийное производство снарядов класса «земля-воздух» для ракетного зенитного комплекса С-500. Издание отмечает, что данные боеприпасы могут стать проблемой для США.

В пересказанной «ПолитРоссией» публикации Military Watch говорится, что ракеты С-500 обладают дальностью поражения, составляющей 600 километров. Констатируется, что новая система не имеет аналогов в мире.

Ранее в субботу сообщалось, что ВКС РФ осуществили более 100 тысяч боевых вылетов в Сирии с момента начала антитеррористической операции в 2015 году.

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