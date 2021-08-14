Military Watch: ракеты нового российского комплекса С-500 могут стать проблемой для США

Ракеты новой российской системы С-500 могут стать проблемой для Соединенных Штатов. На это указывается в материале, размещенном на страницах американских СМИ.
Military Watch пишет, что в России стартовало серийное производство снарядов класса «земля-воздух» для ракетного зенитного комплекса С-500. Издание отмечает, что данные боеприпасы могут стать проблемой для США.
В пересказанной «ПолитРоссией» публикации Military Watch говорится, что ракеты С-500 обладают дальностью поражения, составляющей 600 километров. Констатируется, что новая система не имеет аналогов в мире.
Ранее в субботу сообщалось, что ВКС РФ осуществили более 100 тысяч боевых вылетов в Сирии с момента начала антитеррористической операции в 2015 году.
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