Польские пограничники оставили избитого беженца у границы с Белоруссией

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14 августа 2021, 14:42

знак стоп, фото: pixabay.com

Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что польские коллеги доставили к границе республики избитого беженца. Инцидент произошел на участке, охраняемом Гродненской погрангруппой.

«Польские пограничники переняли стиль работы своих литовских коллег … Польские стражи границы доставили иностранца, имеющего телесные повреждения, к линии границы. У мужчины, гражданина Ирака, была сильно рассечена бровь»,- говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что мужчина обратился за медпомощью к белорусским пограничникам. Пострадавшему промыли рану и наложили стерильную повязку. Несмотря на насильственные действия в отношении беженцев со стороны Польши, он намерен еще раз заявить ходатайство о предоставлении статуса беженца в Варшаве.

Ранее сообщалось, что на линию границы с Белоруссией пограничники из Литвы выбросили беременную иностранку без сознания.

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