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Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о перемещении беременной иностранки без сознания литовской стороной на линию границы

, 13:07

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о перемещении беременной иностранки без сознания литовской стороной на линию границы
pixabay.com

На линию границы с Белоруссией пограничники из Литвы выбросили иностранку без сознания, которая находится в положении. Данная информация поступила от Telegram-канала белорусского Госпогранкомитета (ГПК).

Инцидент произошел сегодня днем на участке поста “Полесье” Сморгонской пограничной группы. Там обнаружили нелегалов в количестве 10 человек, включая 3 несовершеннолетних. Всех их Литва насильно выдворила на линию границы.

Отмечается, что один из людей данной группы запечатлел на видео, как пограничники Литвы доставляют беременную без сознания на линию границы с Белоруссией и оставляют ее там. В сообщении назвали произошедшее вопиющим фактом.

По данным ГПК, белорусские пограничники оказали этой женщине первую помощь, после чего ее увезли в Поставскую центральную больницу. Состояние иностранки оценивалось как тяжелое. Ко всему прочему, на литовской территории с беременной находились трое детей. Их тоже отправили на осмотр к медикам.

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