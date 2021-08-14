Экс-глава МИД Украины Климкин рассказал о выборе, перед которым Меркель поставит Зеленского на встрече в Киеве

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14 августа 2021, 11:59 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Globallookpress.com

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал встречу президента страны Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая состоится в Киеве во второй половине августа. Главными вопросами для обсуждения будут «Северный поток-2» и Донбасс, считает он.

«… во время переговоров немецкий канцлер скажет: "Владимир, нужно идти вперед, меня скоро не будет, выборы в Германии … Я вот 7 лет переживала за Украину, ты думаешь, следующий канцлер будет беспокоиться за нее?", тем самым поставив Зеленского перед выбором в преддверии предстоящей встречи с Джо Байденом»,- высказал дипломат.

Климкин добавил, что в противном случае, Зеленскому и Меркель будет не о чем разговаривать.

Говоря о визите канцлера Германии в Россию, экс-министр предположил, что эта встреча обусловлена «необходимостью согласовать с Владимиром Путиным варианты решения ситуации с "Северным потоком - 2" и транзитом газа через территорию Украины». В немецком правительстве уточнили, что 20 августа Меркель посетит Москву, а 22 августа - Украину. Визит Зеленского в США запланирован на конец августа.

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