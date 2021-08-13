Сотрудник РАН Камкин назвал визит канцлера ФРГ Меркель в Россию «прощальными гастролями»

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13 августа 2021, 17:36 Источник: РИА Новости

Ангела Меркель, фото: via www.imago-images.de/Global Look Press

Прибытие канцлера ФРГ Ангелы Меркель с визитом в Российскую Федерацию станет “прощальными гастролями”. Соответствующее заявление сделал Александр Камкин, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН.

Отмечается, что Меркель посетит российскую территорию 20 августа, а 22 августа прибудет на Украину. По словам Камкина, поступившая от правительства Германии информация о грядущем визите Меркель на Украину “вызвала серьезное непонимание” в российской столице. Он подчеркнул, что канцлер посетит сначала РФ, судя по всему, чтобы “сгладить такую излишнюю проявленную инициативу”.

Эксперт сообщил, что Меркель, по всей видимости, обсудит безопасность, энергетику, экономику. Кроме того, как полагает Камкин, возможно, она поднимет тему военных маневров. "Отличает этот визит именно его статус прощальной гастроли",- заключил он.

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