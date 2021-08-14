Экс-разведчик Уильям Эванина: Россия «упорно старается сеять раздор» в США

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14 августа 2021, 10:52 Источник: RT

флаг США, фото: pixabay.com

Бывший глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия представляет «повышенную угрозу» в сфере разведки и киберпространства.

«Россия представляет для США повышенную, значительную угрозу в сфере разведки и киберпространства - как в государственном, так и в частном секторе. Владимир Путин вместе со своими агрессивными разведслужбами, а также наделёнными значительными ресурсами олигархами продолжают смещать границы дозволенного в ряде областей геополитической среды и киберпространства»,- цитирует его слова RT.

Эванина считает, что главная цель России - «дестабилизировать ситуацию в США и подорвать демократию». По его словам, подтверждения данных действий поступают ежедневно. Он добавил, что Москва замечена в «незаконной деятельности в киберпространстве» и в реализации «обширных кампаний злонамеренного влияния» в соцсетях. Россия «упорно старается сеять раздор» преимущественно на федеральном уровне и внутри конгресса США, отметил экс-разведчик.

Эванина не исключает, что РФ и Китай пытаются проникнуть в «уязвимую цепочку американских поставок» и манипулировать ею. В связи с этим он предложил создать в рамках разведывательного сообщества подразделение анализа цепочек поставок, способное предлагать правительству стратегии смягчения последствий действий Москвы и Пекина, а также будет содействовать выработке принципов защиты.

Ранее министерство внутренней безопасности США обвинило Россию и КНР в распространении дезинформации о коронавирусе.

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