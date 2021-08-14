Министерство внутренней безопасности США обвинило Россию и КНР в распространении дезинформации о коронавирусе

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14 августа 2021, 07:28

флаг США, фото: pixabay.com

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США подготовило доклад о террористической угрозе, в котором обвинило Россию, Иран и Китай в распространении ложной информации о новой коронавирусной инфекции и вакцинах против нее.

«Связанные с властями России, Китая и Ирана СМИ неоднократно распространяли теории заговора относительно происхождения COVID-19 и эффективности вакцин, в некоторых случаях усиливая призывы к насилию в отношении лиц азиатского происхождения», - говорится в документе.

В министерстве назвали указанные страны «противниками США». Авторы отметили, что Россия, КНР и Иран «активизировали попытки посеять разногласия в мире».

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