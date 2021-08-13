Источник в Минздраве рассказал, что в России должен быть 1% суперраспространителей COVID-19 от всех заболевших

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13 августа 2021, 21:46

pixabay.com

Суперраспространителей коронавируса насчитывается не столь малое количество. У таких людей данное заболевание в большинстве случаев протекает в бессимптомной форме. Этой информацией в беседе с “Общественной службой новостей” поделился источник в Минздраве.

Он подчеркнул, что суперспредеров (суперраспространителей) в период первой волны в Корее зафиксировали один процент от общего числа заразившихся COVID-19. Речь шла о 88 людях максимум. По словам собеседника, такой же процент, судя по всему, наблюдается на российской территории, ведь вирус остался прежним. При этом источник издания отметил, что когда обнаруживают большее число носителей коронавируса, увеличивается и количество суперспредеров.

Говоря о Великобритании, эксперт рассказал, что в этой стране персонал и пациентов одного из лечебных учреждений заразила женщина-суперспредер в должности медработника, у которой COVID-19 протекал без проявления симптомов. Специалист добавил, что один суперспредер может заразить несколько тысяч человек при активных контактах с людьми.

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