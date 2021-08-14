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Экс-депутат Госдумы Багдасаров: «Турция делает все, чтобы Крым вошел в ее состав, а мы на это слепо смотрим»

, 10:12 Источник: «ПолитНавигатор»

Экс-депутат Госдумы Багдасаров: «Турция делает все, чтобы Крым вошел в ее состав, а мы на это слепо смотрим»
Крымское побережье, Serguei Fomine / globallookpress.com

Москва должна проводить более жесткую политику в отношении Анкары, действия которой ставят под угрозу безопасность Российской Федерации. Соответствующую точку зрения в разговоре с журналистами озвучил Семен Багдасаров, бывший депутат Госдумы.

«Турция делает все, чтобы Крым вошел в ее состав, а мы на это слепо смотрим»,- заявил Багдасаров.

Экс-парламентарий отметил, что Анкара некоторое время назад заключила военно-политический союз с Украиной. Данный альянс, по словам Семена Багдасарова, представляет «прямую угрозу нашей безопасности не только в Крыму».

Как сообщалось ранее в субботу, отставной полковник СБУ Олег Стариков указал на то, что американские комплексы Patriot не могут защитить Украину от российских крылатых ракет.

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