Экс-депутат Госдумы Багдасаров: «Турция делает все, чтобы Крым вошел в ее состав, а мы на это слепо смотрим»

Москва должна проводить более жесткую политику в отношении Анкары, действия которой ставят под угрозу безопасность Российской Федерации. Соответствующую точку зрения в разговоре с журналистами озвучил Семен Багдасаров, бывший депутат Госдумы.
«Турция делает все, чтобы Крым вошел в ее состав, а мы на это слепо смотрим»,- заявил Багдасаров.
Экс-парламентарий отметил, что Анкара некоторое время назад заключила военно-политический союз с Украиной. Данный альянс, по словам Семена Багдасарова, представляет «прямую угрозу нашей безопасности не только в Крыму».
Как сообщалось ранее в субботу, отставной полковник СБУ Олег Стариков указал на то, что американские комплексы Patriot не могут защитить Украину от российских крылатых ракет.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.