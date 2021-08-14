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Сайт 19FortyFive: военная авиация России способна угрожать американским Гавайям и Аляске

, 09:15 Источник: «ПолитРоссия»

Сайт 19FortyFive: военная авиация России способна угрожать американским Гавайям и Аляске
Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Военная авиация Российской Федерации способна угрожать американским Гавайям и Аляске. Об этом говорится в публикации, размещенной в зарубежном сегменте интернета.

Портал 19FortyFive пишет, что до конца текущего года ВКС РФ должны получить в свое распоряжение свыше шестидесяти новых самолетов. В их числе истребители Су-30СМ, Су-35С, Су-57 и истребители-бомбардировщики Су-34.

Отмечается, что российская военная авиация не столь многочисленна как раньше, но при этом гораздо более боеспособна. Возможностей воздушных сил страны хватает для защиты государственных рубежей. Также ВКС РФ способны угрожать американским Гавайям и Аляске, указывается в материале 19FortyFive, пересказанном журналистами «ПолитРоссии».

Как сообщалось ранее в субботу, китайский сайт Baijiahao спрогнозировал, что Соединенные Штаты ждет «кошмар» в случае войны с Москвой.

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