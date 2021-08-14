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14 августа 2021, 07:48 Источник: «ПолитРоссия»

Американский военный, Sgt. JVonnta Taylor / globallookpress.com

Соединенные Штаты ждет «кошмар» в случае военного конфликта с Российской Федерацией, которая является самым большим государством на Земле. Об этом говорится в публикации, размещенной в китайском интернет-сегменте.

Портал Baijiahao констатировал, что США, в частности, превосходят РФ по числу кораблей и самолетов. При этом сайт отметил, что исход войны определяется не только количеством боевой техники и ее уровнем.

Baijiahao указал на то, что Россия обладает очень большой территорией и значительными ресурсами, ее стратегическая глубина огромна. Одолеть такую страну крайне сложно, даже имея в своем арсенале лучшее на планете вооружение.

Американцев ждет «кошмар» в случае конфликта с Москвой, прогнозируется в материале китайского ресурса, пересказанном «ПолитРоссией».

Ранее в субботу сетевое издание Avia.pro написало, что российский комплекс РЭБ «Красуха» мог обезвредить израильскую бомбу на подлете к Сирии, уничтожив ее электронную начинку.

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