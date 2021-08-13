Эксперт Грессель предрёк Евросоюзу наплыв мигрантов и запрещённых веществ из Афганистана

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13 августа 2021, 16:54 Источник: РИА Новости

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Евросоюз должен быть готов к тому, что на фоне ухудшившейся обстановки на афганской территории в его сторону устремится большой поток мигрантов и запрещенных веществ. Так считает Густав Грессель, ведущий эксперт Европейского совета по международным отношениям.

Он отметил, что контрабанда и наплыв нелегалов ожидается со стороны Ирана, Турции, Белоруссии и Российской Федерации. По мнению Гресселя, в течение нескольких последних лет можно было наблюдать усугубление данных проблем. Он добавил, что они никуда не исчезают, независимо от того, сколько военнослужащих находятся на территории Афганистана.

Ранее сообщалось, что Вашингтон сохраняет возможности для оказания гуманитарной помощи Афганистану. Такое заявление поступало от Неда Прайса, официального представителя американского госдепартамента.

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