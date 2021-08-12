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Представитель американского госдепартамента Прайс заявил, что Вашингтон сохранит возможность для гумпомощи Афганистану

, 22:15 Источник: РИА Новости

Представитель американского госдепартамента Прайс заявил, что Вашингтон сохранит возможность для гумпомощи Афганистану
pixabay.com

Несмотря на то, что в Афганистане осложнилась ситуация в сфере безопасности, Вашингтон сохраняет возможности для оказания гуманитарной помощи этой стране. Такое заявление сделал сегодня Нед Прайс, занимающий пост официального представителя американского госдепартамента.

Во время регулярного брифинга он также подчеркнул, что речь идет в том числе о содействии Афганистану. “Даже несмотря на более сложную обстановку в сфере безопасности, мы сохраняем возможность оказывать гуманитарную поддержку”,- сказал он.

Отметим, что на афганской территории правительственные силы противостоят боевикам “Талибана” (запрещенная в РФ террористическая организация). В течение нескольких последних месяцев талибы взяли под контроль существенные территории в сельских и пограничных районах.

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