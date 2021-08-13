Эрдоган объявил три провинции на севере Турции зоной стихийного бедствия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 13 августа, объявил сразу три провинции в северной части страны, которые серьезно пострадали от наводнения и селей, зоной стихийного бедствия.
Эрдоган уточнил, что зоной стихийного бедствия объявляются провинции Синоп, Кастамону и Бартын. Президент Турции уточнил, что власти страны сделают все возможное, чтобы как можно быстрее привести все в порядок на вышеуказанных территориях.
Турецкий лидер, который в настоящий момент находится в городе Бозкурт, больше всего пострадавшем от селя, отметил, что эвакуация людей из пострадавших районов завершена на 95%.
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