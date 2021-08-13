Количество жертв наводнений в Турции увеличилось до 27

Количество погибших в результате наводнений на севере Турции увеличилось до 27. Соответствующую информацию в пятницу, 13 августа, предоставили в правительственном управлении по чрезвычайным ситуациям.
В ведомстве уточнили, что из-за наводнений погибли 25 граждан в провинции Кастамону и двое – в провинции Синоп. Спасатели в настоящий момент проводят поиски одного человека, который ранее пропал без вести в турецкой провинции Бартын.
Напомним, вечером в минувший четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о 17 жертвах наводнений.
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