Количество жертв наводнений в Турции увеличилось до 27

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13 августа 2021, 09:47 Источник: ТАСС

последствия наводнения в Турции, Xinhua

Количество погибших в результате наводнений на севере Турции увеличилось до 27. Соответствующую информацию в пятницу, 13 августа, предоставили в правительственном управлении по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве уточнили, что из-за наводнений погибли 25 граждан в провинции Кастамону и двое – в провинции Синоп. Спасатели в настоящий момент проводят поиски одного человека, который ранее пропал без вести в турецкой провинции Бартын.

Напомним, вечером в минувший четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о 17 жертвах наводнений.

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