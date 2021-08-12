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Количество жертв наводнения в Турции увеличилось до 17

, 21:33 Источник: Anadolu

Количество жертв наводнения в Турции увеличилось до 17
последствия наводнения в Турции, Omer Cetin/Xinhua

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вечером в четверг, 12 августа, заявил, что количество жертв наводнения на территории страны к настоящему моменту увеличилось до 17. Об этом сообщили журналисты.

Ранее сегодня сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) заявили, что в результате наводнения на территории турецкой провинции Кастамону погибли девять человек. Один гражданин попал без вести.

Теперь турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что количество жертв разгула стихии в стране достигло 17.

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