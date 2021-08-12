Управление по ЧС Турции сообщило об увеличении жертв наводнения в провинции Кастамону до девяти

Аргументы Недели → Происшествия 13+

12 августа 2021, 15:49 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В результате наводнения в турецкой провинции Кастамону погибли девять человек. Данная информация поступила от управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD).

Некоторое время назад в стране отмечали, что жертвами стихийного бедствия стали 5 человек, 13 получили травмы. В ведомстве сообщили, что один человек пропал без вести в Бартыне.

Ранее подчеркивалось, что в районе наводнения эвакуировали более 600 граждан, электричество перестало поступать в порядка 300 населенных пунктов. Кроме того, было блокировано движение по некоторым автодорогам, в Бозкурте наводнение привело к обрушению многоэтажных зданий.

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