Управление по ЧС Турции сообщило об увеличении жертв наводнения в провинции Кастамону до девяти

В результате наводнения в турецкой провинции Кастамону погибли девять человек. Данная информация поступила от управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD).
Некоторое время назад в стране отмечали, что жертвами стихийного бедствия стали 5 человек, 13 получили травмы. В ведомстве сообщили, что один человек пропал без вести в Бартыне.
Ранее подчеркивалось, что в районе наводнения эвакуировали более 600 граждан, электричество перестало поступать в порядка 300 населенных пунктов. Кроме того, было блокировано движение по некоторым автодорогам, в Бозкурте наводнение привело к обрушению многоэтажных зданий.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.